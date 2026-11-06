DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onderzoek gestart naar geneesmiddelenfabrikant Biogen. Het bedrijf heeft mogelijk zijn machtspositie rondom medicatie voor multiple sclerose (MS) misbruikt. De waakhond onderzoekt de wijze waarop Biogen bloedtesten beschikbaar stelt. Dit kan gevolgen hebben voor prijs, aanbod en keuzevrijheid.

De Stratify-test is de bloedtest die wordt gebruikt bij MS-patiënten die worden behandeld met Tysabri. Tysabri bevat de werkzame stof natalizumab. Bij gebruik van medicijnen op basis van die stof bestaat een risico op een levensbedreigende hersenaandoening. Het risico daarop kan worden ingeschat aan de hand van die bloedtest. Deze test is uitsluitend beschikbaar voor patiënten die worden behandeld met het Biogen-medicijn of een behandeling daarmee overwegen. Doordat de test niet voor andere patiënten beschikbaar is, worden nieuwe en bestaande aanbieders mogelijk belemmerd om te concurreren, aldus de ACM.

De Italiaanse mededingingsautoriteit is een soortgelijk onderzoek begonnen naar Biogen.