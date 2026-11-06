BRUSSEL (ANP) - Bondscoach Mark van Bommel van België is onaangenaam verrast door Koni De Winter. De verdediger van AC Milan weigerde een plek in de selectie voor de laatste groepsduels met Turkije en Italië in de Nations League. De Winter vindt dat hij in de vorige interlandperiode te weinig speeltijd heeft gekregen.

"Dit heeft op lange termijn natuurlijk wel gevolgen, want wij werken altijd vooruit", reageerde Van Bommel op de afmelding van De Winter. "Hij is 24 jaar en beslist toch vrij vroeg om niet geselecteerd te worden."

Van Bommel haalde Josué Kongolo en spits Hugo Cuypers voor het eerst bij de selectie. Doelman Jari De Busser en voormalige aanvaller Mika Godts van Ajax zijn ook weer opgeroepen. Jérémy Doku is weer beschikbaar na blessureleed.

België speelt donderdag een uitwedstrijd tegen Turkije en ontvangt drie dagen later Italië in Brussel. Frankrijk leidt de poule met 10 punten, gevolgd door Italië (7 punten), België (6 punten) en Turkije (0 punten). De beste twee ploegen gaan naar de kwartfinales.