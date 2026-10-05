DEN HAAG (ANP) - Middelbare scholieren moeten bij hun schoolboeken nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie aanschaffen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die onderzoek deed naar de niet goed werkende markt, vindt deze koppelverkoop een "maatschappelijk ongewenste verkoopstrategie" en roept uitgevers op hiermee te stoppen. Ook zijn de boeken nog te vaak wegwerpexemplaren. Het aanbod van herbruikbare leerboeken is volgens de ACM de laatste jaren gedaald naar "bijna nul".

Scholen klagen al langer over de beperkte keuzevrijheid in de markt voor schoolboeken. De MEVW, de branchevereniging van educatieve uitgevers, vroeg de leden begin dit jaar te stoppen met de koppelverkoop en beter in te spelen op de vraag van scholen. Toenmalig staatssecretaris Koen Becking eiste veranderingen en dreigde anders met ingrijpen. Volgens de ACM is er nog weinig veranderd.

Een belangrijk deel van de oplossing ligt volgens de toezichthouder bij scholen zelf. Zij zoeken te weinig naar alternatieven en dwingen de drie grote uitgevers - Noordhoff, Malmberg en ThiemeMeulenhoff - daardoor nauwelijks te concurreren op prijs. Mede daardoor zijn de prijzen van schoolboeken de afgelopen zeven jaar sneller gestegen dan die van vergelijkbare producten.

De ACM vindt dat scholen samen moeten optrekken bij de aanschaf van boeken om zo betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Vorig jaar begonnen scholen een eigen coöperatie om zelf schoolboeken te ontwikkelen met de naam Neon. Daar meldden zich al meer dan duizend scholen voor aan.