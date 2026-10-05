N i e u w bericht, met reactie Flávio Bolsonaro in laatste alinea

BRASÍLIA (ANP/RTR/AFP) - De rechtse Flávio Bolsonaro (45) heeft zondag de verkiezingen gewonnen van de zittende linkse president Luiz Inácio Lula da Silva (80). Bij ruim 97 procent getelde stemmen haalde Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, 47,75 procent. Lula bleef steken op 44,66 procent.

Omdat Bolsonaro minder dan 50 procent van de stemmen behaalde, is er een tweede ronde nodig. Die wordt gehouden op 25 oktober.

Belangrijke thema's bij de verkiezingen waren de gestegen kosten van het levensonderhoud, corruptie en veiligheid.

Senator Flávio Bolsonaro werd door zijn vader Jair aangewezen als opvolger toen deze werd veroordeeld tot ruim 27 jaar cel wegens het beramen van een coup.

Lula bekende dat zijn nederlaag voor hem "onverwacht" was, maar verzekerde dat hij sterker terug zal komen. "Het spel begint net. We hebben extra tijd. We zullen het Braziliaanse volk voor ons winnen."

Flávio Bolsonaro zei "heel blij" te zijn met de uitslag en met de "werkelijke mogelijkheid dat Brazilië binnen drie weken een definitief antwoord geeft door een moderne regering te kiezen".