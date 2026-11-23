DEN HAAG (ANP) - De inzet van algoritmes leidt niet tot duidelijk hogere prijzen aan de benzinepomp. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Ruim de helft van de tankstations in Nederland zet wel algoritmes op basis van vooraf ingestelde regels in om de prijs mede te bepalen, maar de invloed hiervan is volgens de toezichthouder beperkt.

Pomphouders kunnen ook kiezen voor geavanceerde algoritmes, die zelf op zoek gaan naar een optimaal prijsniveau op basis van volume en marge. Zulke slimme software wordt door minder dan 10 procent van de tankstations gebruikt. Dit cijfer is de afgelopen jaren ook redelijk stabiel. Het gebruik van algoritmes is niet verboden en kan tot zowel hogere als lagere prijzen leiden. Door de beperkte inzet ervan ziet de ACM geen grote risico's op een voor de consument negatieve impact.