BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar frisdrankbottelaar Coca-Cola European Partners (CCEP), vanwege zorgen dat het bedrijf zijn dominante positie heeft misbruikt. Het onderzoek draait erom of de bottelaar barrières heeft opgeworpen tussen verschillende landen, waardoor het moeilijker is voor winkeliers om producten over de grens in te kopen en betere deals te sluiten. Dat kan concurrentie beperken en uiteindelijk leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor consumenten, volgens Eurocommissaris Teresa Ribera.

De Commissie onderzoekt onder meer of het bedrijf kortingen gaf onder de voorwaarde dat fris- en sportdranken niet naar andere lidstaten van het landenblok worden uitgevoerd. Ook zouden drankjes in verschillende EU-landen in andere verpakkingen zitten, met als doel om handel over de grens te beperken.

CCEP is een van de twee grootste Europese bottelaars die dranken levert onder de merken van The Coca-Cola Company, waaronder naast het bekende colamerk ook frisdranken van Fanta en Sprite vallen.