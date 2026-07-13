DEN HAAG (ANP) - Boeren hebben afgelopen nacht door heel Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen die het kabinet vorige maand presenteerde en zijn van plan de acties op te voeren. Een woordvoerster van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) bevestigt na berichtgeving door RTV Drenthe dat zo'n veertig boeren de toegang tot 32 locaties hebben afgesloten, waaronder een distributiecentrum in Beilen en een afvalverwerker in Wijster. Daarbij werden hekken bij de ingang dichtgemaakt met kettingen en sloten.

Volgens de woordvoerster werden acties gehouden bij distributiecentra van supermarkten, ook in bijvoorbeeld Geldermalsen in Gelderland. Het waren spontane acties, buiten groepen als FDF om. De boerenactiegroep is hier volgens haar maandag van op de hoogte gesteld.

Ook meldt ze dat boeren meer actie willen voeren vanwege de kabinetsplannen. Deze week vindt overleg plaats over hoe die eruit moeten zien. Ze verwacht dat hierover aan het einde van de week meer bekend wordt.

Hoeveel spontane acties de komende tijd nog worden gehouden en wat die inhouden, weet FDF volgens de zegsvrouw niet. Boeren hebben de afgelopen tijd al meermaals actie gevoerd om te laten weten dat ze niet blij zijn met de plannen. Zo reed een stoet tractoren begin deze maand naar Den Haag, toen de Tweede Kamer debatteerde over het stikstofbeleid.