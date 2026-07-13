Presentator Frank van Leeuwen ambassadeur Brabantsedag

HEEZE – Journalist, presentator en Slimste Mens Frank van Leeuwen is toegevoegd aan de groep ‘Ambassadeurs van de Brabantsedag’. Met zijn frisse blik, veelzijdige ervaring in de journalistiek en televisiewereld en zijn stevige Brabantse roots is Stichting Brabantsedag verheugd hem als nieuwe ambassadeur te mogen verwelkomen.

Bekend gezicht op Nederlandse televisie

Frank van Leeuwen is journalist, presentator en dagvoorzitter, en inmiddels een bekende naam in Nederland. Sinds 2022 is hij een van de vaste gezichten van Goedemorgen Nederland op NPO 1, en vanaf augustus 2026 is hij ook te zien als presentator van Goedenavond Nederland.

Na zijn studie Bestuurskunde en master Public Governance aan Tilburg University, kwam Van Leeuwen in de mediawereld terecht. Hij werkte bij omroep WNL als politiek redacteur mee aan diverse tv-programma’s. Inmiddels is hij doorgegroeid naar een rol vóór de camera, eerst als politiek verslaggever en later als studiopresentator.

In zijn werk staat het verdiepen en vertellen van actuele verhalen – bij voorkeur met een politiek en maatschappelijk thema – centraal. In 2026 werd hij winnaar van de tv-quiz De Slimste Mens, waarmee hij liet zien dat inhoud, scherpte en plezier bij hem moeiteloos samengaan.

Brabantse roots en dorpsbinding

Frank van Leeuwen werd geboren in Weert en groeide op in Budel-Schoot, waar het dorpsleven en carnaval een vanzelfsprekende basis vormen. Samen met familie en vrienden bouwen aan iets moois en vervolgens naar het publiek brengen is hem niet onbekend. Die hechte dorpsbinding, waarin bewoners, wagenbouwers en generaties elkaar weten te vinden, herkent hij direct in de Brabantsedag.

Als fanatiek carnavalist weet hij wat een evenement kan betekenen voor de mensen die eraan bouwen én voor het publiek dat ervan geniet. Na zijn eerste kennismaking met de theaterparade was hij meteen verkocht en accepteerde hij met enthousiasme deze nieuwe rol als ambassadeur. Hij wil de Brabantsedag niet alleen in Heeze, maar ook daarbuiten onder de aandacht brengen.

"Ik zie als fanatiek bouwer van carnavalswagens veel parallellen met de Brabantsedag. Dit evenement laat zien hoe krachtig een dorp kan zijn. Generaties door elkaar, die samen bouwen aan één creatie. Ik kijk ernaar uit om daar als ambassadeur onderdeel van te zijn", aldus Van Leeuwen.

Hij voegt zich bij een mooie groep collega-ambassadeurs, waaronder zanger Gerard van Maasakkers, Commissaris van de Koning Ina Adema en presentator Jordy Graat.

Wat doet een Brabantsedag-ambassadeur?

Ambassadeurs van de Brabantsedag zijn nauw betrokken bij het evenement, bezoeken regelmatig de theaterparade en dragen het actief uit. Dit kan op uiteenlopende manieren: van het bezoeken van wagenbouwersgroepen tot het delen van hun enthousiasme via hun netwerk en sociale media. Meer informatie over het ambassadeurschap is te vinden op www.brabantsedag.nl/ambassadeurs.

Over de Brabantsedag

De Brabantsedag is de grootste theaterparade van het jaar. Op zondag 30 augustus 2026 trekken zestien wagenbouwersgroepen met indrukwekkende rijdende decors door de straten van Heeze en brengen zij de geschiedenis van het Hertogdom Brabant tot leven. Het thema van dit jaar is ‘Alles uit de kast’.