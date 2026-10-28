Adyen verliest flink in lagere AEX na schrappen winstmargedoel

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag lager gesloten. Het flinke koersverlies van betalingsverwerker Adyen trok de hoofdindex omlaag. Adyen eindigde onderaan de AEX met een verlies van ruim 13 procent.

Het betaalbedrijf kwam woensdag met kwartaalresultaten. De omzet van Adyen steeg in het afgelopen kwartaal met bijna een kwart vergeleken met een jaar eerder door een sterke stijging van het aantal betalingen via zijn diensten. Het bedrijf schrapte echter het winstmargedoel voor de middellange termijn. Daarnaast viel de margeverwachting voor dit jaar tegen.

De AEX-index sloot 0,4 procent lager op 1135,56 punten. Dinsdag eindigde die nog 0,6 procent hoger. De MidKap steeg een fractie tot 1093,38 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,4 procent, terwijl de graadmeters in Londen en Parijs vrijwel vlak eindigden.