Staking Spaanse machinistenbond gaat door, ondanks treinongeluk

MADRID (ANP) - Volgens de Spaanse vakbond van machinisten en conducteurs (Semaf) gaat de geplande staking bij spoorwegmaatschappij Renfe donderdag door, meldt nieuwswebsite Demócrata. De vakbond uitte daarnaast zijn medeleven met de slachtoffers van het dodelijke treinongeluk van woensdag, waarbij minstens 68 mensen omkwamen.

Het doel van de staking is om "het systeem te veranderen en veiliger te maken", schreef Semaf eerder deze maand op zijn website. Afgelopen januari vond ook al een treinongeluk plaats in Spanje, waarbij 46 mensen om het leven kwamen.

Verschillende media schreven over de overeenkomsten tussen het ongeval in januari en het ongeval van woensdag. Dezelfde spoorwegmaatschappij was erbij betrokken en beide vonden plaats op de lijn tussen Madrid en de regio Andalusië, meldt The Guardian.

De vakbond heeft ook een estafettestaking aangekondigd van zes dagen voor de machinisten van de hogesnelheidstreinen van Ouigo, aldus The Guardian.