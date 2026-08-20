Aegon kondigt vertrek aan van financieel directeur

SCHIPHOL (ANP) - Aegon heeft overeenstemming bereikt met Duncan Russell over zijn aftreden als financieel directeur en zijn vertrek bij de verzekeraar in april 2027. Zijn vertrek houdt volgens Aegon verband met de geplande verplaatsing van het hoofdkantoor en officiële vestigingsplaats naar de Verenigde Staten. De zoektocht naar zijn opvolger is volgens de verzekeraar gestart.

Aegon kondigde eind vorig jaar aan te verhuizen naar de VS, waar het grootste deel van de activiteiten plaatsvindt. Bij de afronding van dat proces, uiterlijk op 1 januari 2028, gaat de holding verder onder de naam Transamerica. Transamerica is momenteel de naam van Aegons grootste dochteronderneming. Na de verhuizing blijft het aandeel van Transamerica genoteerd in Amsterdam.

Topman Lard Friese stelt in het halfjaarbericht, dat donderdag ook naar buiten werd gebracht, dat de verzekeraar in de eerste jaarhelft "in een goed tempo" is doorgegaan met de geplande verhuizing naar de VS. New York City is daarbij gekozen als de toekomstige locatie van het hoofdkantoor.