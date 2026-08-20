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Post Malone is verloofd met Christy Lee

20 aug , 8:00Entertainment
anp200826060 1
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De Amerikaanse zanger Post Malone is verloofd met zijn partner Christy Lee, melden media als E! News en entertainmentwebsite TMZ. Op beelden die op sociale media rondgaan, toont Lee een ring om haar vinger en draagt ze een sjerp met de tekst 'Bride to be'.
Post Malone, die eigenlijk Austin Post heet, en Lee werden sinds vorig jaar aan elkaar gelinkt. Volgens TMZ ging het koppel vorige zomer na een paar maanden uit elkaar en is het onduidelijk sinds wanneer ze weer samen zijn.
Voor de 31-jarige zanger is het niet de eerste verloving. Eerder was hij verloofd met Hee Sung Park, met wie hij een dochter kreeg.
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