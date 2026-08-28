AEX-index begint hoger in afwachting toespraak Fed-voorzitter

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met een kleine winst begonnen. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan de toespraak van Kevin Warsh. De voorzitter van de Federal Reserve spreekt later op de dag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Beleggers hopen dat Warsh meer duidelijkheid zal geven over hoe de Fed de aanhoudend hoge inflatie in de Verenigde Staten denkt te bedwingen.

De toespraak wordt gezien als een test van de communicatiestijl van Warsh, die nu drie maanden de hoogste baas is bij de Fed. In tegenstelling tot zijn voorgangers heeft Warsh aangegeven geen voorstander te zijn van het geven van informatie over het verwachte beleid van de centrale bank. Hij heeft dan ook tot nu toe weinig losgelaten over eventuele toekomstige rentestappen, ondanks de recente onrust op de obligatiemarkten.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1107,14 punten.