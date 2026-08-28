Alle kerkklokken in Noorwegen luiden vanaf middaguur voor Harald

Van 12.00 tot 13.00 uur luiden de kerkklokken in heel Noorwegen ter nagedachtenis aan koning Harald, die vrijdagochtend overleed. "Dit is een dag van rouw, voor ons als volk en natie. Tegelijkertijd voelen we dankbaarheid. De droefheid gaat gepaard met een diepe en oprechte dankbaarheid voor alles wat koning Harald gedurende zijn hele leven voor ons allemaal heeft betekend", deelt bisschop en leider van de Noorse kerk Olav Fykse Tveit met Noorse media.

"De kerkklokken herinneren ons aan Gods aanwezigheid op aarde en de hoop op een leven na de dood", gaat Tveit verder. Het luiden van de klokken gebeurde ook na het overlijden van koning Olav in 1991. Dit is in overleg met het koninklijk huis en de regering besloten, laat de Noorse Kerk weten.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo. Op het Koninklijk Paleis in Oslo is kort na het nieuws dat koning Harald is overleden de vlag halfstok gehangen.