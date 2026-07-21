AEX-index begint licht hoger onder aanvoering chipbedrijven

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag met een kleine winst begonnen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML veerden op na de recente zware koersverliezen die werden veroorzaakt door zorgen over de sterk opgelopen koerswaarderingen in de sector. Beleggers hielden verder de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten.

Ook wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en de resultaten van grote Amerikaanse techbedrijven als Google-eigenaar Alphabet, IBM, Tesla en Intel, die later deze week op het programma staan.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 1095,43 punten. De AEX sloot maandag nog nipt lager, mede door nieuwe verliezen bij de chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI stegen nu tot 2,9 procent. De MidKap klom een fractie tot 1071,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 procent. Londen daalde 0,2 procent.