We zijn er Bijna! reist naar Griekenland met Marlijn Weerdenburg

Het programma We zijn er Bijna! reist aankomend seizoen naar Griekenland. De 42 deelnemers ontmoeten elkaar op een camping in Kroatië, waarna de stoet van campers en caravans via Servië en Noord-Macedonië naar Griekenland trekt, meldt Omroep MAX. De eerste aflevering verschijnt dinsdag 28 juli.

Het programma wordt voor het eerst gepresenteerd door Marlijn Weerdenburg. "Ik heb zelf zoveel gekampeerd dat alles vanaf dag één vertrouwd voelt", aldus de presentatrice. "Dat mensen die eigenlijk gewoon lekker op vakantie gaan mij deelgenoot maken van hun ervaringen en hun verhalen willen vertellen, dat is toch prachtig."

Een van de kampeerders is Adri, die sinds het overlijden van zijn vrouw voor georganiseerde groepsreizen kiest in hun zelfgebouwde camperbus. Ook de Vlaamse Marc en Marina reizen mee. Het gepensioneerde stel reist sinds vijf jaar met hun caravan door Europa.

We zijn er Bijna! draait ieder seizoen om een nieuwe groep vakantiegangers op leeftijd die een rondreis maakt langs campings in Europa. Het programma werd tot en met 2025 gepresenteerd door Martine van Os.