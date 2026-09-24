AEX-index begint licht lager, focus op topontmoeting Trump en Xi

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een klein verlies begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de topontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die later op de dag plaatsvindt. De twee wereldleiders spreken naar verwachting over de exportbeperkingen voor geavanceerde chips en zeldzame aardmetalen, AI, Taiwan en de Iranoorlog.

De verwachtingen voor grote doorbraken zijn volgens kenners laag. De twee grootmachten proberen onder meer hun bestand in de handelsoorlog in stand te houden. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei woensdag al dat dit bestand, dat op 10 november afloopt, wordt verlengd tot 10 januari.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1106,85 punten. De AEX sloot woensdag al 0,3 procent lager, mede door een flink koersverlies van betaalbedrijf Adyen. De MidKap verloor donderdagochtend 0,7 procent tot 1089,87 punten. Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,5 procent.