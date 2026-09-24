Holwijn strijdt voor lhbti-acceptatie: regenboog doet geen pijn

Influencer Défano Holwijn heeft het in een video op Instagram opgenomen voor de queer-gemeenschap. Daarin zegt hij onder meer dat homoseksualiteit geen corona is en niet besmettelijk is, maar dat sommige mensen zich gedragen alsof "de vrijheid, zichtbaarheid, of de aanwezigheid van homoseksuele mensen iets van hen afpakt". Hij vraagt zich vervolgens hardop af wat dat dan zou moeten zijn.

Ook hekelt Holwijn het feit dat mensen zich afvragen waarom er wel een Pride-vlag, maar geen hetero-vlag is. Of waarom zij zich afvragen waarom er wel vrouwendag bestaat, maar geen mannendag. "Niet alles wat voor een minderheid bestaat, heeft automatisch een tegenhanger nodig voor de meerderheid", stelt de rapper. "Je strijdt niet voor jezelf, je protesteert voor de ruimte van een ander."

"Weet je wat echt door je strot wordt geduwd? Heteroseksualiteit. Maar je ziet het niet omdat het de norm is. Je stoort je vooral aan dingen waar je niet aan gewend bent of dingen waar je niet aan wil wennen." Daarnaast stelt Holwijn dat kinderen tegenwoordig "niet meer worden opgevoed door hun ouders, maar door TikTok en de manosphere". "Onthoud: regenboog doet niemand pijn, maar je haat soms wel."

Eerder deze week verscheen een rapport van het Trimbos-instituut en Universiteit Utrecht waaruit bleek dat Nederlandse jongeren de afgelopen vier jaar negatiever zijn gaan denken over homoseksualiteit. Het percentage jongens op middelbare scholen dat positief staat tegenover homoseksualiteit is bijna gehalveerd (40 naar 22 procent), terwijl dat bij meisjes daalde van 78 naar 51 procent.