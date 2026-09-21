AEX-index begint met winst, olieprijs verder omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is met winst begonnen aan de nieuwe beursweek. Een verdere daling van de olieprijzen temperde de zorgen over de inflatie. Beleggers kijken verder vooral uit naar de topontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping, die donderdag in Washington plaatsvindt. De voorbereidende gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent en de Chinese vicepremier He Lifeng zijn volgens beide partijen afgelopen zondag positief verlopen.

De Verenigde Staten en China willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde maandag kort na opening van de markt 0,7 procent hoger op 1102,52 punten. De AEX sloot vrijdag 0,5 procent lager, ondanks stevige koerswinsten van de chipbedrijven. Besi, ASML en ASMI gingen verder omhoog en wonnen ruim 2 procent, na winsten tot 2,9 procent op vrijdag.