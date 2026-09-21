CvdM: vrouwen ondervertegenwoordigd in media

Vrouwen en mensen met een beperking zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in het Nederlandse non-fictie media-aanbod. Dat constateert het Commissariaat voor de Media (CvdM) in de Monitor Representatie 2025, die maandag is gepubliceerd.

In de Monitor Representatie komt naar voren dat vrouwen op televisie ondervertegenwoordigd zijn: 39 procent van de mensen op televisie is vrouw. Sinds 2019 is daarin weinig veranderd. "Na vier metingen over zes jaar moeten we helaas concluderen dat er in representatie van vrouwen weinig is veranderd, ondanks de inspanningen van televisieaanbieders op dit vlak", staat in het rapport.

Volgens het onderzoek heeft 0,7 procent van de mensen in goed bekeken non-fictieprogramma's een (waarneembare) beperking. Er kon alleen gemeten worden hoeveel mensen met een waarneembare beperking in beeld komen. "Want een beperking is niet altijd zichtbaar of hoorbaar, en op televisie is dus niet altijd waarneembaar dat iemand een beperking heeft. Toch is duidelijk dat mensen met een beperking flink ondervertegenwoordigd zijn op televisie. We betreuren het dat sinds de publicatie van de laatste meting hierin niets is veranderd."

De mediatoezichthouder deed voor de vierde keer onderzoek naar de representatie van vrouwen in audiovisuele media. De eerste keer ging over 2019. Wat betreft mensen met een waarneembare beperking in non-fictie audiovisueel media-aanbod was het na 2023 de tweede keer. In het onderzoek zijn 954 "goed bekeken programma's" en 581 onlinevideo's geanalyseerd van zowel de publieke omroep (NPO) als televisieaanbieders RTL Nederland (DPG Media) en Talpa Network.

Het CvdM zegt het "uitblijven van substantiële verbetering" van representatie van vrouwen en mensen met een beperking te betreuren. "Dit terwijl we zien dat televisieaanbieders op verschillende manieren werken aan verandering." In de Monitor roept het CvdM mediabedrijven op te werken aan betere representatie en om bespreekbaar te maken waarom dit niet verbetert. De toezichthouder roept ook het ministerie van OCW op om te bekijken of er "beleidsmatige keuzes nodig zijn voor structurele verandering".