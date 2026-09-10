AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met een klein verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen een dag eerder. Die volgden op een sterke stijging van de olie- en gasprijzen door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. De vrees dat de hogere energieprijzen de inflatie verder zullen aanjagen, nam daardoor toe.

Om de inflatie te bestrijden zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting later op de dag de rente in de eurozone opnieuw verhogen. In juni verhoogde de centrale bank de leenkosten al voor het eerst sinds september 2023 om de stijgende consumentenprijzen aan te pakken. Beleggers zijn vooral benieuwd of ECB-president Christine Lagarde iets gaat zeggen over mogelijke verdere rentestappen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1100,59 punten. De AEX sloot woensdag 1,3 procent lager, met olie- en gasproducent Shell als enige stijger. De MidKap zakte donderdagochtend 0,1 procent tot 1097,40 punten.