Het afscheid van de Noorse koning Harald domineert donderdag de voorpagina's van de Noorse dagbladen. Alle grote kranten publiceren grote foto's van de uitvaart van woensdag.

Aftenposten publiceerde een foto waarop de kist met daarin het lichaam van de overleden Harald voor de laatste keer het paleis verlaat. En ook Bergens Tidende heeft een cover zonder begeleidende tekst. Die krant koos voor een foto waarop de kist aankomt bij de Domkerk. "Het Noorse volk nam afscheid van zijn lieve koning", kopt Dagsavisen en Klassekampen heeft het over "een verenigd vaarwel".

VG koos ervoor om koningin Sonja, de weduwe van Harald, centraal te stellen. "Ontroerd door het eerbetoon van het volk", kopt de krant met grote letters bij een foto van een geëmotioneerde Sonja op het paleisbalkon, waar ze woensdag door duizenden Noren werd getrakteerd op een ovationeel applaus. VG citeerde daaronder uit de speech van premier Jonas Gahr Støre tijdens de uitvaartdienst in de Domkerk: "Ik zeg namens ons allemaal: wat een koningin!"

Ook Fædrelandsvennen heeft een foto van Sonja op de cover. De krant koos voor het moment dat de koningin een roos legde op de kist van Harald. "Vaarwel", staat eronder. "'Bedankt voor een mooi leven' was de laatste groet van koningin Sonja aan haar overleden man."