AEX-index begint voorzichtig na afloop staakt-het-vuren

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is dinsdag vrijwel vlak begonnen. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Een snelle oplossing van het conflict is verder uit zicht geraakt na het aflopen van het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat hij geen interesse heeft in een verlenging van het bestand met Teheran, dat formeel maandag afliep.

De olieprijzen liepen verder op na een nieuwe aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Hoewel Iran met Oman onderhandelt over het beheer van de belangrijke waterweg, neemt Washington niet deel aan die gesprekken. Trump heeft gedreigd Oman te bombarderen als het land de Amerikaanse plannen in het conflict met Iran rond de Straat van Hormuz zou dwarsbomen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt een fractie lager op 1114,35 punten. Maandag sloot de index 0,3 procent lager, ondanks stevige koerswinsten van ASMI, Besi en ASML. De chipbedrijven verloren nu tot 1,9 procent.