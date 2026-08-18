Tenniszussen Williams genieten ondanks nederlaag van terugkeer

CINCINNATI (ANP/RTR) - De tenniszussen Venus (46) en Serena Williams (44) hebben ondanks een nederlaag in de eerste ronde van het toernooi van Cincinnati genoten van hun terugkeer op de baan.

De twee Amerikaanse speelsters verloren in de nacht van maandag op dinsdag na een 1-1-stand in sets met 10-8 in de supertiebreak van de Oekraïense Marta Kostjoek en de Amerikaanse Peyton Stearns. "Ik vond het leuk, ik vond het bijzonder, ik vond het goed", vertelde Serena na afloop aan de media.

De zussen Williams hebben veertien keer een grandslamtoernooi in het dubbelspel gewonnen. De laatste keer dat ze samen speelden, was tijdens de US Open van 2022. Ze moesten zich dit jaar op Wimbledon terugtrekken vanwege een knieblessure van Serena, die in Londen wel in het enkelspel uitkwam.