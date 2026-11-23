AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index krabbelde maandag op na het zware koersverlies van vrijdag. Vooral de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI werden opgepikt na de uitverkoop in de AI-sector voor het weekend. De bezorgdheid bij beleggers of bedrijven de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie wel kunnen terugverdienen, veroorzaakte afgelopen week een wereldwijde verkoopgolf onder AI-gerelateerde aandelen. De beurzen leden daardoor de grootste weekverliezen sinds april 2025, toen de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump voor paniek zorgden.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1071,69 punten. De AEX sloot vrijdag 2,4 procent lager door forse koersverliezen van de chipbedrijven. ASML, Besi en ASMI wonnen nu tot 3,5 procent, na verliezen van tot ruim 9 procent voor het weekend.

De MidKap won maandagochtend 0,4 procent tot 1068,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent, na verliezen tot 2,6 procent op vrijdag.