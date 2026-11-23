DEN HAAG (ANP) - De gevolgen van de staking in het streekvervoer verschillen per regio. Arriva laat weten dat in de Achterhoek 100 procent van de bussen rijdt, in Limburg en Twente rijdt volgens de vervoerder ook nog meer dan de helft. Alleen in Noord-Brabant is sprake van veel rituitval, nog maar 10 tot 15 procent van de bussen gaat. Daarnaast rijden er op het traject Nijmegen-Roermond geen treinen van Arriva.

Een woordvoerder van EBS meldt dat tussen de 70 en 75 procent van de medewerkers van de vervoerder staakt en dat per regio verschilt hoeveel ritten er uitvallen. Bij Transdev is de stakingsbereidheid iets lager, net onder de 70 procent. Overigens wil het cijfer van de stakingsbereidheid niet zeggen dat ook zoveel procent van de ritten uitvalt, benadrukken de woordvoerders van beide vervoerders. Met de mensen die wel werken, wordt geprobeerd om zoveel mogelijk bussen te laten rijden.

De trams en metro's van RET in Rotterdam rijden wel en datzelfde geldt voor het stadsvervoer in Amsterdam en Den Haag.