AEX licht hoger, olieprijzen blijven dalen na vredesakkoord

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine winst aan de handelsdag begonnen na de kleine verliesbeurt van een dag eerder. Beleggers wachten de ondertekening van het vredesakkoord tussen de VS en Iran komende vrijdag af. Hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten stuwde de AEX-index vrijdag nog naar een recordhoogte.

De AEX-index opende bijna 0,1 procent hoger op 1071,61 punten. De MidKap verloor een fractie tot 1096,19 punten. De Britse inflatie was vorige maand lager dan verwacht. Londen stond een fractie hoger. Frankfurt en Parijs noteerden minnen tot 0,4 procent.

De olieprijzen daalden verder na aankondiging van het vredesakkoord tussen de VS en Iran. Het zou ook betekenen dat de Straat van Hormuz na maanden weer opengaat. Door de belangrijke zeestraat ging voor de oorlog een vijfde van de wereldwijde olie. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, kostte bijna 1 procent minder op 78,26 dollar per vat. Amerikaanse olie zakte ruim 1 procent tot 75,21 dollar per vat.