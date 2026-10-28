AEX opent lager op drukke dag met cijfers en rentebesluit VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een klein verlies begonnen aan een drukke dag voor beleggers met kwartaalcijfers van onder meer Heineken, Unilever, Adyen en ASMI. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank en de resultaten van Microsoft en Google-moeder Alphabet later op de dag.

De AEX noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 1134,56 punten. De MidKap stond iets hoger op 1093,72 punten. In Frankfurt, Parijs en Londen waren kleine koersuitslagen te zien.

Unilever zakte in de vroege handel 3,3 procent. De producent van verzorgings- en voedingsmiddelen zag de omzet stevig groeien en presteerde naar eigen zeggen beter dan de concurrentie. De groei kwam wel vooral uit opkomende markten; in Europa daalde de omzet.

Adyen

Betalingsverwerker Adyen kelderde 11 procent ondanks een stijging van de omzet met bijna een kwart. Daar stonden echter het schrappen van het winstmargedoel voor de middellange termijn en een tegenvallende margeverwachting voor dit jaar tegenover.

ASMI werd 2 procent hoger gezet. De chiptoeleverancier boekte afgelopen kwartaal een recordomzet dankzij aanhoudende groei bij zijn AI-activiteiten. Volgens het bedrijf neemt de druk op de toeleveringsketens wel toe, waardoor het lastiger wordt om aan de groeiende vraag te voldoen.

Heineken

Heineken steeg 1,8 procent. De brouwer zag de bierverkopen in al zijn markten toenemen. In Europa profiteerde Heineken van het gunstige zomerweer.

Andere bedrijven op het Damrak met cijfers waren telecomaanbieder KPN (plus 2 procent), speciaalchemieconcern Corbion (min 2,7 procent) en advies- en ingenieursbureau Arcadis (plus 4,4 procent).

Banken

Elders in Europa waren er cijferpublicaties van de grote banken UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas en Santander, zuivelconcern Danone, chemiebedrijf BASF, autofabrikant Stellantis, drankenconcern Rémy Cointreau en de grote farmaceuten GSK en Novartis.

De Federal Reserve laat naar verwachting de rente in de Verenigde Staten onveranderd na de verhoging met een kwart procentpunt in september om de hardnekkige inflatie te bestrijden. Dat was de eerste verhoging sinds juli 2023. De Europese Centrale Bank (ECB) neemt donderdag een rentebesluit.

De olieprijzen gingen licht omhoog door het aanhoudende geweld in het Midden-Oosten.