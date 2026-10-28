Benzineprijs bijna 20 cent gedaald terwijl olieprijs hoog blijft

EINDHOVEN (ANP) - De benzineprijs is sinds het bereiken van de recordstand eerder deze maand bijna 20 cent gedaald. Dat blijkt uit data van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. De olieprijs staat juist rond het hoogste punt in maanden.

Doorgaans volgen de prijzen aan de pomp met enige vertraging de olieprijs. Maar een vat Brentolie kost deze week rond de 116 dollar en dat is de hoogste prijs sinds eind april.

Dat de prijzen aan de pomp toch zijn gedaald, hangt samen met dalende marges van raffinaderijen. Uit de brandstofmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijken die de afgelopen periode te zijn gedaald.

Diesel

De adviesprijs voor een liter benzine bedroeg woensdag 2,553 euro. Op 10 oktober bereikte de adviesprijs de hoogste stand van 2,732 euro.

Ook diesel is de afgelopen weken goedkoper geworden, al is die daling veel minder scherp. De adviesprijs voor een liter diesel is woensdag 2,714 euro. Dat is ruim 10 cent goedkoper dan de recordstand van halverwege september.