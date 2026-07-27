AEX opent licht hoger, Shell bij dalers door lagere olieprijzen

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De aandacht van beleggers bleef uitgaan naar het Midden-Oosten. De olieprijzen daalden flink door een gevechtspauze tussen de Verenigde Staten en Iran.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,6 procent tot 83,46 dollar en Brentolie werd 7 procent goedkoper op 89,97 dollar per vat. Vorige week steeg de prijs van Brent nog tot meer dan 100 dollar per vat. Shell zakte ruim 2 procent en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore ging bijna 2 procent omlaag. Het Britse olie- en gasconcern BP daalde 3,9 procent in Londen en het Franse TotalEnergies werd 3 procent lager gezet in Parijs.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,5 procent hoger op 1095,34 punten. De MidKap, de index voor middelgrote bedrijven op het Damrak, ging bij aanvang ook 0,5 procent omhoog, tot 1096,21 punten.