Sloveense scheidsrechter WK-finale beëindigt loopbaan

MARIBOR (ANP/DPA) - Slavko Vinčić beëindigt zijn loopbaan als scheidsrechter. De 46-jarige Sloveen heeft dat besloten een week nadat hij de finale op het wereldkampioenschap tussen Spanje en Argentinië leidde.

Vinčić, die afkomstig is uit Maribor, stond sinds 2010 op de lijst van scheidsrechters van wereldvoetbalbond FIFA en leidde talloze topwedstrijden op internationaal niveau. Vinčić was onder meer scheidsrechter bij de Europa League-finale van 2022 tussen Eintracht Frankfurt en Glasgow Rangers en de Champions League-finale van 2024 tussen Borussia Dortmund en Real Madrid.