AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag hoger geëindigd. Beleggers leken opgelucht dat de spanningen in het Midden-Oosten in de loop van de dag afnamen. De grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren de chipbedrijven.

Besi, ASMI en ASML stegen tot 3,6 procent. Daarmee lieten de chipbedrijven wat herstel zien, nadat ze vrijdag nog tot 4,3 procent verloren.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 1044,99 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 1072,31 punten. De beurzen van Londen, Parijs en Frankfurt toonden een gemengd beeld. De DAX-index in Frankfurt en de CAC 40 in Parijs sloten tot 0,6 procent lager. De FTSE 100 in Londen steeg een fractie.