Marius Borg Høiby wil geen moeilijkheden veroorzaken

Als het voorarrest van Marius Borg Høiby wordt opgeheven, zal de zoon van kroonprinses Mette-Marit geen moeilijkheden veroorzaken. Het kroonprinselijk gezin heeft het al zwaar genoeg, zei hij maandag volgens Noorse media tijdens een hoorzitting over zijn voorarrest.

"Het gezin bevindt zich in zo'n situatie dat ik nooit iets zou doen dat de situatie zou verergeren. Dat is voor mij volstrekt ondenkbaar", verklaarde Høiby. Als hij wordt vrijgelaten, gaat hij terug naar zijn oude slaapkamer, vervolgde hij. "Thuis bij mama en Haakon."

Høiby verzekerde ook dat hij geen contact zal opnemen met de zogeheten Frogner-vrouw. Zij is een van de zes vermeende slachtoffers in de strafzaak tegen Høiby. Eerder schond hij een contactverbod, waardoor hij eind februari werd opgepakt.

"Zij en ik zijn klaar met elkaar", aldus de oudste zoon van Mette-Marit, de kroonprinses die ernstig ziek is. "Dat is wel het laatste waar ik aan zou denken. Ik zou het mijn familie niet kunnen aandoen om opnieuw opgesloten te worden."

Høiby wil graag vrijkomen in verband met de gezondheidstoestand van zijn moeder. Onlangs werd bekend dat de kroonprinses, die aan een chronische longaandoening lijdt, op de wachtlijst wordt geplaatst voor een longtransplantatie.