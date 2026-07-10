AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine plus gesloten, waarmee werd voortgeborduurd op de winst van een dag eerder. De chipbedrijven op het Damrak gingen overwegend omlaag na de stijgingen op donderdag. In Londen was luchtvaartmaatschappij easyJet een uitblinker dankzij een rivaliserend overnamebod op het bedrijf.

De AEX eindigde iets hoger op 1084,23 punten. ASML en ASMI zakten tot ruim 2 procent. Besi steeg licht. ArcelorMittal was koploper in de hoofdindex, met een winst van 6,4 procent. De Amerikaanse zakenbank JPMorgan haalde de staalproducent van de verkooplijst.

Op de beurs in Londen werd easyJet ruim 14 procent duurder. De Britse budgetvlieger heeft een concurrerend overnamebod ontvangen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Apollo Global Management. EasyJet ging maandag nog in beginsel akkoord met een bod van investeringsmaatschappij Castlelake, maar Apollo biedt nu meer. Met dat bod wordt easyJet gewaardeerd op 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro.