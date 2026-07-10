De Spaanse prinses Leonor heeft vrijdag haar driejarige militaire opleiding officieel afgesloten. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in San Javier, in de zuidoostelijke regio Murcia, waar ze uit handen van haar vader koning Felipe het Grootkruis in de Orde van de Luchtvaartverdienste kreeg, melden Spaanse media.

Niet alleen Felipe was op de ceremonie afgekomen. Ook koningin Letizia en zusje prinses Sofía waren aanwezig bij de uitreiking van de diploma's voor de 111 nieuwe luitenants. De feestelijkheden werden echter overschaduwd door de ernstige natuurbranden in het zuiden van Spanje, waarbij al twaalf mensen omkwamen. Tijdens zijn toespraak stond de koning stil bij de gebeurtenissen.

De onderscheiding voor Leonor, de troonopvolgster, werd op 29 juni al toegekend door de Spaanse ministerraad. Nadat de koning de versierselen had opgespeld, vielen hij en zijn dochter elkaar in de armen voordat Leonor zich bij de rest van de koninklijke familie op de eretribune voegde.

De commandant van de militaire academie, Luis Felipe González Asenjo, sprak tijdens een toespraak vol lof over Leonor. Volgens hem was haar militaire opleiding "een klinkend succes" en haalde ze al haar gestelde doelen.