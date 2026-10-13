AMSTERDAM (ANP) - De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, is dinsdag met verlies gesloten, vooral door koersverliezen van de chipbedrijven. Supermarktconcern Ahold Delhaize (plus 0,7 procent) toonde een klein herstel na de koersval een dag eerder. De IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Etos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop&Shop zijn nog steeds niet opgelost. Het concern zegt geen aanwijzingen te hebben dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen bij het cyberveiligheidsincident.

Het concern kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurityincident dat heeft geleid tot lege schappen in verschillende AH-supermarkten in het land. Volgens geruchten is het bedrijf slachtoffer van een hack. Ahold Delhaize wil hier echter niets over kwijt.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,5 procent lager op 1129,32 punten, na het nieuwe slotrecord van maandag. De MidKap zakte 0,4 procent tot 1051,86 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs beperkten de verliezen tot minnen van rond de 0,1 procent.

Toenemende concurrentie China

De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi gingen opnieuw omlaag na zware koersverliezen van Japanse en Zuid-Koreaanse chipbedrijven door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Zo meldde de Chinese geheugenchipmaker CXMT vooruitgang te boeken met de ontwikkeling van een nieuwe chip. ASMI was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 6,3 procent. In de chipsector wordt met spanning uitgekeken naar de kwartaalresultaten van chipmachinemaker ASML, die woensdag op het programma staan. Aandelen ASML werden dinsdag 4,2 procent minder waard. Besi verloor 1,8 procent.

Dsm-firmenich ging aan kop bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een winst van 4 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf profiteerde van sterke cijfers van zijn Zwitserse branchegenoot Givaudan (plus 9,4 procent).

In Parijs won supermarktconcern Carrefour 0,9 procent. Franse supermarkten kampen met grote schade door een cyberaanval op hun koelkasten en vriezers. Volgens topman Thierry Cotillard van de supermarktketen Intermarché zorgt de "ongekende" aanval voor een verlies van "tientallen miljoenen euro's in heel het land op één dag". Ook andere ketens, waaronder Carrefour, werden getroffen. Volgens Ahold Delhaize is er geen reden om aan te nemen dat er een verband is tussen de twee incidenten.