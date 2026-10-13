BRUSSEL (ANP) - Het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB), de Europese privacywaakhond, maakt zich zorgen over zogeheten 'slimme brillen', waarmee opnames gemaakt kunnen worden, zoals die van socialmediabedrijf Meta. Nu dit soort brillen op steeds meer plekken te koop zijn, wil het EU-instituut het bewustzijn erover vergroten.

"Deze apparaten zien eruit als gewone brillen, maar ze bevatten camera's en microfoons en zijn verbonden met het internet. Dit roept ernstige zorgen op over de privacy, aangezien mensen zonder hun weten kunnen worden vastgelegd", stelt EDPB-voorzitter Anu Talus.

"De risico's zijn nog groter in gevoelige omgevingen - zoals ziekenhuizen, scholen of werkplekken - en wanneer opnames op sociale media worden gedeeld. En uiteraard lopen vooral kinderen risico wanneer ze deze brillen gebruiken of wanneer ze worden gefilmd", aldus Talus.

'Ledlampjes of geluidssignalen'

De EDPB is een overkoepelende organisatie waarbinnen de nationale privacytoezichthouders van alle EU-lidstaten samenwerken. Deze uitspraak is nog geen bindend besluit, maar wel een soort richtsnoer waar gebruikers, fabrikanten en dienstverleners zich aan kunnen houden, aldus de EDPB.

De EDPB wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer slimme brillen een opname maken "bijvoorbeeld door middel van felle ledlampjes, geluidssignalen of gesproken aanwijzingen", stelt Talus. "Ook in de openbare ruimte moeten omstanders duidelijk kunnen zien dat iemand hen filmt of fotografeert. Want als het om privacy gaat, hebben mensen recht op duidelijke waarschuwingen, niet op verborgen verrassingen."

Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter, omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.