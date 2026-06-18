AEX sluit licht lager na voorlopige vredesdeal en rentebesluiten

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies gesloten. Beleggers verwerkten de toelichting op het rentebesluit van de Fed door de nieuwe centralebankvoorzitter Kevin Warsh en de ondertekening van een voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de Verenigde Staten.

De AEX zakte een dag na het behalen van een recordstand 0,1 procent tot 1081,41 punten. De MidKap won juist 0,2 procent tot 1102,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot zo'n 0,4 procent.

De FTSE 100 in Londen ging juist 1 procent omlaag. De Bank of England hield de rente onveranderd op 3,75 procent, maar beleidsmakers van de Britse centrale bank lijken iets meer geneigd de leenkosten te willen verhogen.