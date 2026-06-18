Fransman Grégoire wint tweede etappe Zwitserland, Lemmen derde

LOCARNO (ANP) - Romain Grégoire heeft de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. In de rit over 157 kilometer rond Locarno met een venijnige slotfase was de Fransman van Groupama - FDJ United de sterkste van een kopgroep van veertien renners. Marcel Camprubí uit Spanje werd tweede, voor de Nederlander Bart Lemmen.

Na de indrukwekkende solo van ruim zeventig kilometer van Tadej Pogačar in de openingsetappe, kreeg een sterke kopgroep donderdag de ruimte. In die groep zaten onder meer Lemmen, Bauke Mollema en Julian Alaphilippe.

In de groep van de favorieten reed klassementsleider Pogačar op kop in dienst van zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez, die op de laatste beklimming aanviel. Maar de wereldkampioen bleek uiteindelijk toch sterker dan zijn meesterknecht en hij breidde zijn leiding in het algemeen klassement verder uit. In de slotkilometer wist Pogačar de kopgroep nog bijna bij te halen.