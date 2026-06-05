AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met verlies gesloten. Betalingsdienstverlener Adyen was de grootste daler in de hoofdindex, naar verluidt door een negatief analistenrapport over het bedrijf. Ook de chipfondsen stonden bij de verliezers.

Adyen ging bijna 9 procent omlaag. Het analistenrapport zou komen van de Amerikaanse beleggingsadviseur Cleveland Research, aldus persbureau Bloomberg. Daarin wijzen kenners van Cleveland Research volgens Bloomberg op zaken als toenemende concurrentie voor Adyen en verlies van marktaandeel.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 4,3 procent, in navolging van de koersverliezen in de Amerikaanse en Aziatische chipsector. Staalproducent ArcelorMittal had het ook lastig in de AEX met een min van 4,7 procent.

Unilever

De AEX eindigde 0,6 procent lager op 1041,10 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 1077,42 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,8 procent. De FTSE 100 in Londen steeg licht.

Unilever was de sterkste stijger in de Amsterdamse hoofdgraadmeter met een koerswinst van ruim 3 procent. Verffabrikant AkzoNobel steeg 1,2 procent. Het aandeel won een dag eerder al 3 procent aan waarde na een koopadvies van zakenbank Citi.

Heineken

Heineken klom 1,9 procent. Belangrijke aandeelhouders roepen de bierbrouwer op snel duidelijkheid te geven over de opvolger van de eind mei vertrokken topman Dolf van den Brink. Ook willen enkele grote investeerders dat Heineken breekt met de aloude traditie om interne kandidaten te benoemen. Ze willen een externe kandidaat om het concern er weer bovenop te helpen, meldde zakenkrant FT.

In de MidKap nam biotechnoloog Pharming de leiding met een plus van meer dan 3 procent, gevolgd door bouwer Heijmans die 2,5 procent hoger werd gezet na een flinke verhoging van het koersdoel door ING. Metalenspecialist AMG was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 4 procent.

Air France-KLM

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 1,2 procent in de MidKap door een verlaging van het beleggingsadvies door de Britse bank Barclays.

De olieprijzen toonden minnen tot 2,6 procent.