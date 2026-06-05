ORANGEBURG (ANP) - Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste training in de Verenigde Staten voor het WK. Bondscoach Ronald Koeman staat met alle 26 spelers uit zijn WK-selectie op het trainingscomplex van New York City FC, waar de Nederlander Pascal Jansen trainer is.

Jurriën Timber en Denzel Dumfries trainen ook mee. Timber kreeg na de verloren strafschoppenserie van Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain een paar dagen rust en sloot donderdag aan bij de nationale ploeg. Dumfries was woensdag geschorst voor de verloren oefeninterland tegen Algerije (0-1). Hij kreeg van Koeman toestemming om zich medisch te laten keuren voor Real Madrid, waar hij snel een meerjarig contract ondertekent.

Nederland arriveerde donderdagavond in New York, waar het tot dinsdag verblijft voor een trainingskamp. De internationals kunnen daar wennen aan het klimaat en tijdsverschil. Het is rond de dertig graden in de grootste stad van de Verenigde Staten, waar het zes uur vroeger is dan in Nederland.