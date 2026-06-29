AEX start nieuwe beursweek licht hoger, Prosus grootste stijger

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst geopend. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar de ontwikkelingen rond de Iranoorlog en de positieve resultaten van techinvesteerder Prosus.

De AEX noteerde kort na de opening 0,2 procent hoger op 1062,80 punten. De index voor de hoofdfondsen eindigde vrijdag met een verlies, mede door de koersverliezen van de chipfondsen. De MidKap daalde 0,1 procent tot 1071,41 punten. De beurzen in Europa openden wisselend. Frankfurt opende licht in de plus, Parijs licht in de min.

Prosus kwam voorbeurs met jaarcijfers. Het bedrijf, dat ook Just Eat Takeaway onder zich heeft, overtrof de verwachtingen van analisten. De gecorrigeerde winst voor rente, belastingen en afschrijvingen kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar. Dat is fors hoger dan de ongeveer 950 miljoen dollar die Bloomberg-analisten hadden voorspeld. Het aandeel klom ruim 2 procent. Daarmee maakt het de verliezen van de afgelopen tijd deels goed.