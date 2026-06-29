Jeremy Clarkson terug op televisie na kankerdiagnose

Jeremy Clarkson keert na zijn recente kankerdiagnose terug op televisie. De Britse presentator is binnenkort weer te zien in het quizprogramma Who Wants To Be A Millionaire?, meldt onder meer The Independent.

Televisieproducent ITV maakte maandag bekend dat Clarkson daarnaast ook te zien zal zijn in de nieuwe reeks van Millionaire Hot Seat. "De combinatie van Jeremy Clarksons presentatie en de spannende gameplay is een succesformule gebleken", laat directielid van ITV Katie Rawcliffe weten in een verklaring. De opnames van de beide programma's vinden later dit jaar plaats.

Clarkson maakte onlangs bekend dat hij in remissie is van prostaatkanker. De presentator maakte eerder in zijn programma Clarkson's Farm op Amazon Prime bekend dat bij hem een "agressieve" vorm van kanker was vastgesteld.