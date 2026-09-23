Agentschap NADI stelt 40 miljoen beschikbaar voor nieuwe AI-chips

DEN HAAG (ANP) - NADI, het Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie, stelt in totaal 40 miljoen euro beschikbaar aan teams uit Nederland en Europa om de volgende generatie energiezuinige AI-chips te ontwikkelen. Ook moet het ontwerp van deze chips met kunstmatige intelligentie (AI) worden versneld van jaren naar weken.

Het is het eerste programma van NADI sinds de aankondiging van het agentschap op Prinsjesdag door minister Heleen Herbert van Economische Zaken. Met NADI wil het kabinet technologische doorbraken financieren die nu geen geld krijgen van universiteiten of bedrijven. In de Rijksbegroting is 500 miljoen euro voor NADI gereserveerd.

NADI werkt met het eerste programma samen met SPRIND, het Duitse Federale Agentschap voor Doorbraakinnovatie dat al sinds 2019 bestaat. Met het programma willen de agentschappen Europa minder afhankelijk maken van buitenlandse AI-chips en het energieverbruik van de huidige generatie AI-chips verminderen.

Financiering

"Europa draait zijn AI grotendeels op buitenlandse chips, terwijl we hier een van de sterkste chip-ecosystemen ter wereld hebben", zegt Beau-Anne Chilla, medeoprichter van NADI. Dat de nieuwste AI-chips nog niet uit Europa komen, ligt volgens haar niet aan een gebrek aan kennis, maar aan een gebrek aan financiering in de vroegste ontwerpfase. In die fase is een startende onderneming vaak nog te risicovol voor investeerders en dat gat wil NADI vullen.

"Als Europa de technologieën van de toekomst wil ontwikkelen, dan moeten we samenwerken. Het eerste programma van NADI laat zien dat het kan. Samen met het Duitse SPRIND bundelen we de krachten over grenzen heen om gezamenlijk nieuwe AI-chips te ontwikkelen", aldus premier Rob Jetten.

De aanmeldingsperiode voor het programma loopt van 23 september tot 30 november. Uit de aanmeldingen zullen zeven teams geselecteerd worden, die ieder 2,6 miljoen euro krijgen. Na acht maanden worden de drie beste teams geselecteerd die een vervolgfinanciering krijgen van 7 miljoen euro per team. Naast financiering krijgen de teams ook technische en commerciële begeleiding.