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AH verwacht woensdag weer volledige boodschappenbezorging

23 okt , 14:07Zakelijk
anp231026106 1
ANP
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ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verwacht dat vanaf aankomende woensdag alle boodschappen weer bezorgd kunnen worden. De capaciteit is, na een cybersecurityincident van ongeveer twee weken geleden, nog niet terug op het oude niveau. Die ligt momenteel op een derde van normaal.
De bezorgers van de boodschappen zijn vanaf vrijdagochtend de weg op gegaan, nadat deze dienst bijna twee weken had stilgelegen. Vanaf woensdag kunnen klanten met een zogenoemde bezorgbundel ook weer gebruikmaken van hun vaste bezorgmoment. Het assortiment en het aantal beschikbare bezorgmomenten worden de komende dagen verder uitgebreid.
Klanten die op een eerder moment hun bestelling geannuleerd zagen worden na het incident, ontvangen daarvoor op verschillende manieren compensatie. Albert Heijn waarschuwt klanten die naar de klantenservice bellen dat er mogelijk langere wachttijden kunnen zijn, omdat ook die service tijdelijk niet beschikbaar was. De supermarktketen doet zijn best deze zo snel mogelijk "als vanouds" te laten werken.
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