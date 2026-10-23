Nieuw onderzoek EU moet impasse zomer- en wintertijd doorbreken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie hoopt met een nieuw onderzoek de impasse tussen de EU-lidstaten over afschaffing van de zomer- en wintertijd te doorbreken, zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. In 2018 heeft de Europese Commissie voorgesteld te stoppen met het halfjaarlijks terug- en vooruitzetten van de klok, maar sindsdien "zit het muurvast", zei ze. "De lidstaten blijven van mening verschillen."

"Het gevolg is dat we dit weekend de klok weer een uur terugzetten", aldus de woordvoerder. Zondag wordt de klok een uur teruggezet van 03.00 uur naar 02.00 uur en gaat de wintertijd in. Op zondag 29 maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet.

De Europese Commissie wil er nog steeds vanaf. "Ons standpunt is ongewijzigd sinds 2018, toen we het voorstel indienden. Maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de lidstaten. Wij blijven constructief overleggen om te kijken wat er mogelijk is", zei de woordvoerder.

Het onderzoek wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Het Europees Parlement was in maart 2019 wel akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om de zomer- en wintertijd af te schaffen. Het zou dan vervolgens aan de lidstaten zijn om te kiezen voor een permanente winter- of zomertijd.