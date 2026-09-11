AI-chipbedrijf Micron beloont personeel in Taiwan met forse bonus

BOISE (ANP/BLOOMBERG) - Micron Technology gaat zijn medewerkers in Taiwan belonen met een contante bonus van 1 miljoen Taiwanese dollar (ruim 27.000 euro) plus een beloning in aandelen van het bedrijf. Dit gebeurt nadat lokale vakbonden hadden aangedrongen op een extra uitkering als erkenning voor de bijdrage van het personeel aan de enorme winsten van de Amerikaanse chipfabrikant, die profiteert van de grote investeringen in datacenters en infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI).

De in Boise, Idaho, gevestigde chipmaker verklaarde dat de gemiddelde jaarbeloning voor beginnende ingenieurs bij het bedrijf in Taiwan uitkomt op 3,4 miljoen Taiwanese dollar, inclusief de contante bonus en aandelen. Alle werknemers in Taiwan ontvangen volgens Micron aandelen als onderdeel van de jaarlijkse prestatiebonussen.

De vakbonden hadden gevraagd om een eenmalige uitkering ter hoogte van ongeveer zeven jaarsalarissen. Daarnaast eisen ze dat het bedrijf in de toekomst een deel van de winst als bonus verdeelt onder alle werknemers wereldwijd.