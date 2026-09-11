De Bankzitters hopen met hun nieuwe programma op Videoland ook een breder en ouder publiek te bereiken. De vijf vrienden worden nu vooral gevolgd door jongeren, maar zouden het leuk vinden als bijvoorbeeld ouders straks zonder hun kinderen naar Bankzitters: Overleven In Het Wild kijken, dat vanaf 12 september te zien is.

"Ik denk dat veel jonge mensen naar onze video's kijken, van 14 tot 25 jaar, en ouders van kinderen die het ook best leuk vinden", zegt Koen van Heest tegen het ANP. "Maar het lijkt me ook leuk als zij zonder hun kinderen zouden kijken." Milo ter Reegen denkt dat de serie ook bij een iets ouder publiek kan aanslaan. "Ik denk dat dertigers dit hartstikke leuk vinden."

De groep is niet van plan de inhoud en stijl daarvoor aan te passen. "Wij maken onze video's voor onze eigen leeftijd. We doen wat we zelf leuk vinden en dat is ook onze kracht", zegt Van Heest. Volgens hem kregen de Bankzitters in hun beginjaren geregeld te horen dat ze niet interessant zouden zijn voor adverteerders. "Uiteindelijk zijn we bij onszelf gebleven. Daardoor werkt het."

Voor Overleven In Het Wild verbleef het vijftal zeven dagen in de Filipijnse wildernis. Eerder maakten ze voor YouTube al een video waarin ze 48 uur in het wild doorbrachten. "48 uur kan je nog wel overleven. Zeven dagen is een ander verhaal", zegt Raoul de Graaf. Veel voorbereiding was er volgens hem niet. "Ik had niet eens een paklijst mee. Je wordt aan je lot overgelaten."

Dankzij Videoland kon de groep naar eigen zeggen groter uitpakken dan bij een reguliere YouTube-productie. Van Heest vertelt dat alleen al de handgemaakte kajaks die in het programma worden gebruikt ongeveer evenveel kostten als het totale budget voor een normale YouTube-video. Tegelijkertijd wilden de Bankzitters de productie in eigen hand houden. "We wilden volledige inspraak. We produceren het zelf, draaien het zelf en editen het zelf."