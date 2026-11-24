AMSTERDAM (ANP) - De recente onzekerheid van beleggers over de hoge beurswaarderingen van techbedrijven kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse pensioenfondsen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat ze hard kunnen worden geraakt, als teleurstelling over de te behalen winsten met kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor een stevige correctie op de aandelenbeurzen.

De beurzen gaan de laatste tijd flink op en neer. In zijn nieuwe rapport over gevaren voor de financiële stabiliteit rekent DNB een mogelijk scenario door waarin de verwachte winstgroei van techbedrijven 20 procent afneemt. In dat geval ligt volgens de toezichthouder een hogere risicopremie op aandelen voor de hand. DNB-modellen wijzen uit dat de brede S&P 500-index op Wall Street dan met bijna een kwart kan kelderen.

Dat zou niet alleen een klap zijn voor particuliere beleggers, maar ook voor pensioenfondsen. Volgens DNB bezitten ze relatief veel Amerikaanse techaandelen. Het gaat bij elkaar om zo'n 120 miljard euro. Daarmee is de techsector goed voor bijna 8 procent van hun totale vermogen. Bij de genoemde beursschok zouden hun beleggingsportefeuilles bijna 4,5 procent krimpen.

Financiële stabiliteit

Dit kan ook gevolgen hebben voor de pensioenen, al verwacht DNB dat de impact hier wel "beperkt" blijft. In het nieuwe pensioenstelsel hebben koersbewegingen van aandelen en andere beleggingen vooral gevolgen voor de pensioenopbouw van jongere deelnemers van de fondsen. Dat komt omdat zij nog ver van hun pensionering verwijderd zijn en daarom meer risico kunnen dragen. Ook kunnen fondsen reserves inzetten om de gevolgen van financiële schokken te spreiden, "waardoor waardeverliezen niet noodzakelijkerwijs direct volledig doorwerken in pensioenuitkeringen".

Het gaat om een van de grootste risico's voor de financiële stabiliteit in Nederland. Maar DNB-baas Olaf Sleijpen kon dinsdag geen inschatting maken van de waarschijnlijkheid van het geschetste scenario. Wel raadt hij pensioenfondsen aan gespreid te blijven beleggen en hun beleggingen in tech zorgvuldig af te wegen.

De bredere economische impact van zo'n scenario kan groter zijn, waarschuwt DNB ook. Eerder onderzoek van DNB liet al zien dat de Nederlandse economische groei er waarschijnlijk door wordt geraakt. Ook banken kunnen er last van krijgen als de winsten van techbedrijven tegenvallen. De forse AI-investeringen van de techsector zijn deels met schuld gefinancierd. Volgens DNB lijkt de directe betrokkenheid van Nederlandse banken met 13,5 miljard euro wel beperkt.