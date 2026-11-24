AMSTERDAM (ANP) - Ajax kan naar verwachting vier maanden geen beroep doen op Jorthy Mokio. Dat meldde de Amsterdamse club na de operatie van de 18-jarige middenvelder dinsdag. Mokio liep zondag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen ADO Den Haag (3-0) een kuitbeenbreuk op.

"Ik ben blij dat de operatie goed is verlopen en nu kan ik me volledig richten op mijn herstel", zei Mokio op de clubsite. "De blessure is natuurlijk een flinke tegenvaller, maar ik ga deze uitdaging met dezelfde instelling aan als iedere wedstrijd. De komende maanden staan volledig in het teken van mijn herstel, zodat ik zo snel mogelijk weer van waarde kan zijn voor het team."